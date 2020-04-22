Всё оборудование готово к эксплуатации

В администрации Владимирской области заявили, что не поставляли в городскую больницу №6 г. Владимира просроченные аппараты ИВЛ, несмотря на результаты прокурорской проверки. Об этом сообщили РИА Новости.Ранее мы писали о том, что прокуратура города Владимира провела проверку, в ходе которой выяснилось, что в начале апреля , срок хранения которых истёк более 15 лет назад. К тому же, на медицинское оборудование не было никаких документов и удостоверений.Основываясь на прокурорской проверке, следователи рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статье «сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере».Однако 22 апреля в своём официальном комментарии для РИА Новости Администрация Владимирской области заявила, что все аппараты ИВЛ, находящиеся в распоряжении больниц региона, полностью пригодны для поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью.Некоторые аппараты, по словам директора областного департамента здравоохранения Алексея Мозалёва, были предложены больницам благотворителями, но, так как они предназначены для других видов помощи, их не приняли.