В Москве действуют новые правила передвижения по городу, нарушителей вычисляют автоматически. На дороге это камеры, на общественном транспорте - турникеты, которые просто не откроются, если проездная карта не привязана к электронному пропуску. В метро система более-менее понятна, а как нарушителей будут ловить на наземном городском транспорте?

В Москве действуют новые правила передвижения по городу, нарушителей вычисляют автоматически. На дороге это камеры, на общественном транспорте — турникеты, которые просто не откроются, если проездная карта не привязана к электронному пропуску. В метро система более-менее понятна, а как нарушителей будут ловить на наземном городском транспорте?Ездить на общественном транспорте теперь можно будет только при наличии цифрового пропуска. Автоматическая система контроля больше не позволит нарушителям режима изоляции по коронавирусу COVID-19 свободно перемещаться по городу.Если турникет открылся, значит пассажир привязал транспортную карту к личному пропуску. Сделать это можно на сайте mos.ru за считаные минуты.- Правильная система.- Почему?- Во-первых, безопасность всего населения, во-вторых, разгильдяев стало меньше.Москвичей предупреждали о новой системе заранее, однако многие проигнорировали призывы властей и сегодня не смогли попасть в подземку.- Вы все-таки получили цифровой пропуск?- Да.- А карту свою привязали к пропуску?- Не знаю, нет.- Вы знаете, что с сегодняшнего дня не сможете пройти, если у вас не привязана карта?- Не знаю.- Не знали?- Нет.Пробуем провести эксперимент. Вот карта "Тройка", которая не привязана к цифровому пропуску. По идее, турникет не должен открыться. И действительно: "Запрет прохода". А вот карта "Стрелка", которая как раз была привязана к пропуску заранее: пожалуйста, можно пройти в метро.Если карта привязана к пропуску, но турникет не открывается, на помощь приходят контролеры — на месте проверяют цифровой пропуск. Если все в порядке, пассажира все равно пропустят.- Вот, не сработал.- А у вас QR-код есть?- Да, есть.- "Тройка" привязана, но, может, недостаточно времени прошло. Проходите, пожалуйста.Проверять пропуска также начали в автобусах, троллейбусах и трамваях. Нарушителей ждет штраф — 5 тысяч рублей.- А можно первый раз простить?- У нас не бывает первого, второго, третьего раза, у вас сейчас нарушение, мы обязаны составить постановление.Автомобилистам тоже придется привязать номер машины к цифровому пропуску. За этим будут следить дорожные камеры."Очень прошу всех тех людей, у которых есть пропуск на себя, которым надо передвигаться по городу в силу определенных обстоятельств, потратить несколько минут на портале mos.ru для того, чтобы привязать вашу машину к электронному пропуску", — говорит руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.Будут ли приходить штрафы с каждой камеры, пока не известно. Однако власти города предупреждают: такая возможность существует.