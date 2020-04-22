Бывший полузащитник московского Локомотива и сборной России по футболу Динияр Билялетдинов высказался в пользу того, что текущий сезон российской премьер-лиги необходимо доиграть.

Бывший полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Динияр Билялетдинов высказался в пользу того, что текущий сезон российской премьер-лиги необходимо доиграть."Конечно, футбол без зрителей будет смотреться иначе, но доиграть надо. Пускай это будет неинтересно и несмотрибельно, но во избежание вопросов доиграть сезон нужно, — приводит слова Динияра РИА Новости. — Поскольку все будут смотреть футбол по телевидению, то необходимо организовать привлекательную трансляцию, а на трибуны, может быть, посадить манекенов по примеру чемпионата Белоруссии".Напомним, что чемпионат России по футболу, как и практически все футбольные турниры Европы, из-за пандемии коронавируса. Клубы РПЛ успели отыграть 22 тура, до завершения сезона необходимо каждой команде нужно доиграть по восемь матчей. Лидером турнира является "Зенит", имеющий 9-очковое преимущество над преследователями.