Футбольному клубу Милан в скором времени грозит судебное разбирательство с бывшим игроком и руководителем Звонимиром Бобаном. Накануне его уволили за критику исполнительного директора росснери Ивана Газидиса.

Футбольному клубу "Милан" в скором времени грозит судебное разбирательство с бывшим игроком и руководителем Звонимиром Бобаном. Накануне его уволили за критику исполнительного директора "росснери" Ивана Газидиса.Бобан раскритиковал действия Газидиса после того, как тот провел тайные переговоры с немецким тренером Ральфом Рангником, претендующим на пост наставника "Милана". Вскоре из-за своих слов Звонимир лишился работы, но свое увольнение считает несправедливым. 51-летний функционер настаивает — он имеет право на выражение своей точки зрения.Бобан — не первый человек в "Милане", у кого произошли недопонимания с Газидисом. Ранее стало известно, что конфликт с Иваном есть и у недавно вернувшегося в клуб шведа Златана Ибрагимовича. Игрок перешел в "Милан" благодаря Бобану и спортивному директору Паоло Мальдини — легендарному бывшему капитану "россонери".Однако пришедший вскоре в клуб Газидис не скрывал, что не в восторге от игры Ибрагимовича и не хотел бы продолжать сотрудничество с 38-летним нападающим и подписывать новое соглашение. Ибра не оценил слов Газидиса и решил покинуть "красно-черных".