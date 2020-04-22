Если театры закрыты, это не значит, что актеры не играют. Для предотвращения распространения коронавируса все учреждения культуры и искусства отказались от массовых мероприятий. Труппы перешли на режим репетиций в домашних условиях. И если танцоры в любой момент могут работать над поддержанием формы, то певцам и музыкантам время приходится выбирать.

Если театры закрыты, это не значит, что актеры не играют. Для предотвращения распространения коронавируса все учреждения культуры и искусства отказались от массовых мероприятий. Труппы перешли на режим репетиций в домашних условиях. И если танцоры в любой момент могут работать над поддержанием формы, то певцам и музыкантам время приходится выбирать. Как в отсутствии зрителей оттачивают мастерство солисты Большого театра?"Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить" — карантинная песня о прошлом, что кажется сном. В будущее солист оперной группы Большого театра Николай Казанский смотрит с оптимизмом.Кажется, что никогда прежде востребованные солисты Большого театра не проводили так много времени с детьми. Анна Аглатова вместе с сыном распевается ежедневно."С соседями, как оказалось, проблем нет. Всем нравится, все счастливы, что есть возможность побыть на концерте, не выходя из дома", — отметила артистка.Счастливы ли соседи виолончелиста Бориса Лифановского — история умалчивает, но эти звуки музыки хотел бы сейчас услышать опустевший Большой театр.Никто никому не мешает репетировать и в доме отдыха Большого театра — в "Серебряном бору". Здесь задержались артисты молодежной программы. Те, кому не удалось улететь домой, времени даром не теряют.Никаких онлайн поблажек звезде прошлогоднего конкурса Чайковского Марии Бараковой. Потрясающее меццо-сопрано и красота кустодиевского масштаба тогда покорили жюри, но нет предела совершенству."Мы занимаемся в том же режиме языками, актерским мастерством, вокальным искусством. Есть возможность распеваться целый день, изучать партитуры клавиры", — рассказал артист молодежной оперной программы Большого театра Николай Землянских.Тут даже на уроке итальянского по Skype разговоры только о новых партиях — наконец появилось время разобрать партитуры с пристрастием. Карантин однажды закончится, а долгая и счастливая оперная жизнь только начинается.Большой театр очень сильно скучает по зрителям. Это ведь жизнь артиста — слышать аплодисменты, чувствовать дыхание публики. И это ожидание возвращения на сцену после эпидемии уж точно не сравнится даже с предпремьерным волнением.