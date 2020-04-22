Житель Нью Йорка пробежал Бостонский марафон на крыше своего дома. Для этого ему потребовалось сделать более 1000 кругов. Дистанция заняла у него больше 5 часов. По словам бегуна, марафон - важная часть его жизни. На его счету - 90 забегов.

Житель Нью Йорка пробежал Бостонский марафон на крыше своего дома. Для этого ему потребовалось сделать более 1000 кругов. Дистанция заняла у него больше 5 часов. По словам бегуна, марафон — важная часть его жизни. На его счету - 90 забегов.Бостонский марафон изначально был запланирован на апрель, но организаторы перенесли его на сентябрь из-за пандемии коронавируса. Мероприятие проводится ежегодно уже более ста лет. Его проводили даже во время мировых войн, сообщает телеканал "Россия 24".