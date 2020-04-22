С 23 апреля в Великобритании начнутся клинические испытания на людях вакцины против COVID-19.

С 23 апреля в Великобритании начнутся клинические испытания на людях вакцины против COVID-19.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал телеканал Sky News, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Соединенного Королевства Мэтта Хэнкока.Сообщается, что вакцина к середине мая будет испытана на примерно 500 добровольцах и если все пойдет успешно, тестирование распространят на всех желающих.При этом половина из 500 добровольцев будет испытывать один вариант вакцины, а вторая – другой.Отмечается, что в Туманном Альбионе над вакциной работают две научные группы: из Оксфордского университета и из Имперского колледжа Лондона.На сегодня в 70 государствах мира ведутся работы по созданию вакцины против COVID-19. Наряду с Китаем и США, Великобритания станет одной из немногих стран, испытывающих вакцину на людях.