Только за первые сутки приема заявок на выделение помощи от государства, их подали более 185 тысяч британских предприятий. Общая сумма запросов уже приблизилась к 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Только за первые сутки приема заявок на выделение помощи от государства, их подали более 185 тысяч британских предприятий. Общая сумма запросов уже приблизилась к 1,5 млрд фунтов стерлингов, сообщает Financial Times.Британские власти пообещали финансовую поддержку компаниям, которые не могут выплачивать заработную плату своим сотрудникам в условиях пандемии. Предполагается, что господдержка обеспечит таким образом выплаты 1,3 млн работникам.И все же, как отмечает FT, картина по итогам марта-апреля оказалась не столь драматичной. До начала приема заявок, эксперты прогнозировали, что компенсировать потери из госказны придется примерно 9 млн человек. Впрочем – прием заявок только начался. И чиновники уже опасаются того, что их окажется столько, что система просто “зависнет”.Управление по бюджетной ответственности на прошлой неделе опубликовало сценарий, при котором около 30% работников могут лишиться работы или, по крайней мере зарплат. В течение трех месяцев эти потери оцениваются в 42 млрд фунтов стерлингов.