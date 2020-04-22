Ведущий программы Модный приговор на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль актрисы Чулпан Хаматовой. Эксперт похвалил звезду сериала Зулейха открывает глаза и дал ей очень ценный совет.

Ведущий программы "Модный приговор" на Первом каналеАлександр Васильев прокомментировал стиль актрисы Чулпан Хаматовой. Эксперт похвалил звезду сериала "Зулейха открываетглаза" и дал ей очень ценный совет.По словам историка моды, несколько лет назад ему посчастливилосьлететь с Хаматовой в самолете. Знаменитости сидели в одном ряду. Всю дорогуВасильев не отрывал глаз от актрисы. Александр отметил, что Чулпан невероятно привлекательна.Более того, ведущий Первого канала отметил скромность, скоторой держалась звезда сериала "Зулейха открывает глаза". Актриса стараласьне привлекать внимание окружающих к своей персоне.Александр также поведал, что гардероб Чулпан относитсяскорее к интеллектуальной моде. Актриса носит вещи со смыслом, одежду, которая заставляетзадуматься. Выбирая наряды, знаменитость делает некий вызов обществу, стараетсяпоказать свою индивидуальность.Васильев уверен, что Хаматова в душе бунтарка и это отраженов ее образе. "Ей очень идет короткая стрижка. Как и асимметрия или строгаягеометрия. Чулпан идут горох, клетка и полоска", – порассуждал историк моды настраницах издания8 Мар 2020 в 12:35 PSTСтиль Чулпан Хаматовой, по мнению Александра Васильева,чем-то напоминает образ певицы Земфиры. Ведущий "Модного приговора" отметил, чтоу актрисы отменный вкус, правда красить волосы в блонд ей все-таки не стоит. Напомним,сериал можно смотреть онлайн на официальномсайте