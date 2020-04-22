Жители Урала смогут увидеть уникальное космическое явление. В ночь с 21 на 22 апреля в небе пройдет крупный звездопад, сообщает ГТРК Южный Урал.

Жители Урала смогут увидеть уникальное космическое явление. В ночь с 21 на 22 апреля в небе пройдет крупный звездопад, сообщает ГТРК "Южный Урал".Метеорный поток Лириды "пожаловал" на Землю еще 16 апреля, но его пик ожидается только сейчас. В это время будут падать не меньше 20 метеоров каждый час. В среднем они будут развивать скорость до 50 км/ч. Ученые предполагают также увеличение активности. Апрельские Лиpиды 1803 года создали на планете настоящую метеорную бурю – до 700 метеоров каждый час.В этом году всем, кто хочет понаблюдать за Лиридами, при хорошей погоде не помешает даже Луна. Ее практически не будет видно, так как новолуние придется на 23 апреля. Не нужны будут бинокли и телескопы. Метеорный поток будет достаточно ярким, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом. А следы, оставшиеся от звезд, задержатся на небе в течение нескольких минут.Как сообщают ученые, звездопад завершится 25 апреля. Однако практически сразу после этого начнется метеорный поток Аквариды. Пик которого в этот раз приходится на 5-7 мая. По словам астрономов, в атмосферу Земли будут врезаться около 60 метеоров ежечасно.