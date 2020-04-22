Цена на российскую нефть Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) упала 22 апреля на $5,92 до $11,59 за баррель (CIF Роттердам). Самая низкая цена отмечена 1 апреля - $10,54 за баррель, что стало минимальным значением с марта 1999 года, сообщает агентство Argus.

Цена на российскую нефть Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) упала 22 апреля на $5,92 до $11,59 за баррель (CIF Роттердам). Самая низкая цена отмечена 1 апреля — $10,54 за баррель, что стало минимальным значением с марта 1999 года, сообщает агентство Argus.Стоимость партий Urals объемом 80 тысяч тонн в Средиземноморском регионе снизилась на $5,17 до $12,09 за баррель (CIF Аугуста). Это минимальное значение с марта 1999 года, когда цена опускалась до $11,74 за баррель.Между тем экспорт российской нефти в дальнее зарубежье увеличился в январе-марте на 3% до 62,978 миллиона тонн. Поставки нефти в дальнее зарубежье, включая транзит нефти, выросли на 1,8% до 67,194 миллиона тонн. В том числе экспорт в марте составил 2,111 миллиона тонн, а поставки с учетом транзита — 22,86 миллиона тонн.Добыча нефти в России выросла в январе-марте на 0,7% в годовом выражении до 140,352 миллиона тонн, в том числе добыча в марте составила 47,764 миллиона тонн.