Центральный банк Турции в среду снизил ставку РЕПО на одну неделю до 100 базисных пунктов, передает Anadolu Agency.

Центральный банк Турции в среду снизил ставку РЕПО на одну неделю до 100 базисных пунктов, передает Anadolu Agency.Ставка по кредиту банка, также известная как недельная ставка РЕПО, была снижена с 9,75% до 8,75%.Решение было принято во время заседания Комитета по монетарной политике банка (MPC) — четвертого из двенадцати заседаний, запланированных на 2020 год, согласно заявлению центробанка Турции.Опрос агентства Anadolu, проведенный среди 15 экономистов, предполагал в среднем сокращение ставки на 50 базисных пунктов, с самой низкой оценкой снижения на 25 базисных пунктов и самой высокой оценкой снижения на 100.В прошлом месяце центральный банк Турции снизил процентную ставку на 1% на фоне страхов, связанных со вспышкой коронавируса, с 10,75% до 9,75% после снижений ставки на протяжении девяти месяцев.С начала этого года банк снизил ставку в общей сложности на 325 базисных пунктов.В 2019 году банк постепенно снизил ставку на 1200 базисных пунктов с 24% до 12%.