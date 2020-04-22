Если врачи будут шить бахилы, а не лечить людей, то бахилы будут, а выздоровевших — не будет . Реплика сенатора Алексея Пушкова в адрес Минздрава Краснодарского края. Отношение сотрудников которого — к профессиональным обязанностям медиков — сейчас активно обсуждается. Причем, в негативном ключе.

"Если врачи будут шить бахилы, а не лечить людей, то бахилы будут, а выздоровевших — не будет ". Реплика сенатора Алексея Пушкова в адрес Минздрава Краснодарского края. Отношение сотрудников которого — к профессиональным обязанностям медиков — сейчас активно обсуждается. Причем, в негативном ключе.Скандал начался после того, как замглавы ведомства отчитала врачей за недостаток бахил в больницах Кубани. Использованы выражения вроде "ждут манны небесной" и даже "как не стыдно". Это всё о том, что медики якобы должны были сами позаботиться о мерах защиты. Совет был дан — даже в несколько хамских выражениях.Естественно, что такая публичная выволочка спровоцировала такие же публичные вопросы к самому региональному Минздраву. В ОНФ это назвали — "омерзительным примером".Появились даже предложения "немедленно уволить чиновницу". Так как за безопасность медперсонала должна отвечать исполнительная власть, а не руководители больниц."Если врачи будут заняты пошивом бахил, а не лечением людей, то бахилы будут, а выздоровевших не будет", — отреагировал на скандал Алексей Пушков, сенатор.Знакомьтесь — Валентина Игнатенко. 46 лет. В прошлом врач, акушер-гинеколог, ныне заместитель министра здравоохранения Краснодарского края. В должности без малого три года. Любит давать интервью местному телевидению, часто менять прически и отчитывать врачей во время селектора. Убеждена — дефицит средств индивидуальной защиты в кубанских больницах — проблема исключительно кубанских больниц."Скажите мне пожалуйста, в чем сложность нашить бахил? Бахилы! 2 тряпочки сшить! Возьмите ткань любую, посадите 2-3 санитарок, которые вам прострочат, сейчас народ дома сидит, им делать нечего! Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезет? ", – ярится Валентина Игнатенко.Ох этот командный тон! В идеале привезти их, конечно же, могла бы и сама Игнатенко лично, но вместо этого, госпожа замминистра предложила медикам либо сшить их самим, либо заплатить местным портнихам, чтобы они их и сшили. 2020 год, Кубань, врачи 24 часа в сутки, борющиеся за жизни, должны немедленно покинуть свой пост и бегать по местным колхозам в поисках швеи. Сценарий, предложенный Игнатенко, в общество понимания не нашел."Ситуация в Краснодарском крае, где замминистра регионального минздрава отчитала врачей за отсутствие бахил в больницах, — это омерзительный пример, подобные случаи нужно максимально "выпячивать и показывать", чтобы медики учились уважать себя и свой труд", — считает Анна Федермессер, общественный деятель.Местный минздрав от комментариев сперва открестился, но видимо понял — переждать бурю не получится. И явил свету его пресс-релиз. Там, "излишне эмоциональную речь" Игнатенко, объясняют "тревогой за ситуацию в больницах, и необходимостью использования нестандартных подходов к обеспечЕнию удобства работы медиков". Ну и про бахилы, конечно, тоже не забыли сказать."Пошив отдельных элементов средств индивидуальной защиты (СИЗ) – марлевых масок, тканевых бахил – всегда являлся обычной практикой медучреждений, и входит в обязанности младшего медицинского персонала. Отметим, что министерство здравоохранения не занимается закупками средств индивидуальной защиты отдельно для каждого медучреждения края", — заявили в минздраве Краснодарского края.Плохие новости для кубанского минздрава — ни марлевые маски, ни тканевые бахилы, пошитые вручную, средствами индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции, к сожалению, не являются. Пошьют их хоть портнихи, хоть главврачи лично."Посадить то можно конечно, лучше бы не медработников, они нашьют, только от этого нашитого вреда будет больше, чем пользы! Кто, что должен и кто, что не должен, определяется не прихотью конкретного сотрудника, а содержанием федерального законодательства и профессиональными стандартами медицинского персонала, и, если они откроют приказ, которому без малого шесть лет, то ни слова о пошиве — там нет", — парирует выпад чиновников Валерий Самойленко, исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России.Так же, как и нет объяснения — в какой момент младший медицинский персонал был обязан эти бахилы сшить? Когда он дезинфицирует противочумные костюмы? Когда обрабатывает коридоры и палаты больниц? Или, может быть, между выносом медицинских суден за тяжелыми пациентами в реанимации? Они каждый день в госпиталь идут, как на войну, Кубань — седьмая по счету по количеству зараженных в стране, медикам бы помочь, поддержать их, а так выходит — Минздрав тут и вовсе не причем. Даже в релизе сказано — закупками не занимаемся."А зачем тогда спрашивается существует Минздрав Краснодарского края? И зачем вообще работает эта чиновница, если она не может обеспечить свой медицинский персонал бахилами? Это бахилы! И что такой богатый край, как Краснодарский, не может обеспечить своих медиков бахилами? И я не могу согласиться с той защитой, которую сейчас обеспечивают этой чиновнице в Краснодарском крае, когда говорят, что пошив бахил медработниками — это обычная практика! Я не знаю где это обычная практика», — считает Алексей Пушков, председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации.Сама Игнатенко комментариев не дает, ну и правда, из песни слов не выкинешь, да и новые в нее вставить после всего сказанного, будет крайне затруднительно.