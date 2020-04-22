в Москве в течение суток скончались еще 28 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию возрасте от 30 до 93 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что в Москве в течение суток скончались еще 28 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию возрасте от 30 до 93 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.Так, 30-летний скончавшийся заболевший страдал системной красной волчанкой, у других пациентов были гипертония, хронический бронхит, онкология, сахарный диабет, аневризма аорты, передает РИА Новости. В итоге общее число умерших от COVID-19 в столице составило 261.