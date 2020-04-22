Baker Hughes a GE company в среду сообщила об убытках в I квартале в размере $10,21 миллиарда после сообщения о прибыли за аналогичный период годом ранее, передает Associated Press.

Baker Hughes a GE company в среду сообщила об убытках в I квартале в размере $10,21 миллиарда после сообщения о прибыли за аналогичный период годом ранее, передает Associated Press.Потери третьей по величине в США нефтесервисной компании после Schlumberger и Halliburton в I квартале в расчете на акцию составили $15,64.Прибыль Baker Hughes, скорректированная на единовременные затраты, составила 11 центов на акцию.Результаты превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит. Средняя оценка семи аналитиков, опрошенных Zacks Investment Research, составила 9 центов на акцию.За отчетный период нефтесервисная компания получила выручку в размере $5,43 миллиарда, что не соответствовало прогнозам экономистов Уолл-стрит.Четыре аналитика, опрошенные Zacks, ожидали выручку в размере $5,64 миллиарда.Акции Baker Hughes упали на 50% с начала года. При этом за последние 12 месяцев стоимость акций компании упала на 52%.