Нефть ушла на отрицательную территорию, закрыв день на отметке -$37 за баррель. Беспрецедентный кризис.

Нефть ушла на отрицательную территорию, закрыв день на отметке -$37 за баррель. Беспрецедентный кризис.Однако в каком-то смысле эти безумные цифры можно объяснить. Так, цена на WTI отражает ситуацию с контрактом на май, который истекает на этой неделе. Этот крах — показатель того, что трейдеры отказались от майского контракта и перешли на июньский контракт. Майский контракт неактуален. Аналитики говорят, что важным показателем теперь становится июньский контракт, торгуемый по цене $20 за баррель по состоянию на понедельник.Тем не менее игнорировать эти цифры трудно. Когда истекают фьючерсные контракты, они, как правило, отвечают реалиям физического рынка. Цены ушли на отрицательную территорию, потому что физический рынок в Оклахоме и Техасе перегружен. ОПЕК+ согласилась на исторические сокращения добычи, но не в апреле. В любом случае сокращение ничто по сравнению со снижением спроса. Но если взять все в комплексе, последствия ценовой войны для предложения наталкиваются на падение спроса.Результат ужасный. Никому не нужны физические поставки WTI в мае, а в некоторых районах заканчиваются свободные хранилища для нефти, трейдеры ликвидировали свои позиции, продав контракты с безумными скидками. Никто не хочет сохранять контракт, истекающий во вторник."Это, безусловно, масштабное падение WTI сегодня, что в значительной степени вызывает беспокойство в преддверии фьючерсных контрактов на WTI на май 2020 года. Опасения, связанные с хранилищами, наконец оправдаются, — заявила Луиза Диксон, аналитик Rystad Energy. — Но если учесть физические спотовые цены на нефть в Северном море, которые торгуются в диапазоне $15-18, это падение фьючерсов на WTI в мае 2020 года не столь шокирующее".С одной стороны, цены на отрицательной территории будут списаны на странный одноразовый сбой, комплекс факторов на фоне ценовой войны, пандемии и спада экономики. Странное развитие событий могут быстро забыть, поскольку трейдеры переходят к июньскому контракту WTI, который торгуется на отметке $20 за баррель. Но хотя ситуация с июньскими контрактами не выглядит столь катастрофичной, нефть за $20 — это явно не та цена, при которой большинство нефтяных компаний смогут выжить в течение длительного периода времени.II квартал, "вероятно, станет самым неопределенным и разрушительным периодом, с которым когда-либо сталкивалась отрасль", заявил генеральный директор Schlumberger Оливье Ле Пеуч.В понедельник Halliburton также предложила мрачный прогноз по рынку нефти. "Мы ожидаем, что во II квартале активность в Северной Америке резко сократится и останется такой до конца года, что скажется на всех месторождениях", — заявил главный исполнительный директор Halliburton Джефф Миллер. В I квартале гигант нефтесервисных услуг сообщил о чистых убытках в $1 миллиард.На прошлой неделе количество буровых установок сократилось еще на 66 — очередное резкое сокращение. Пермское месторождение лишилось 33 буровых установок. Падение производства уже началось, но в краткосрочной перспективе нужно больше закрытий, поскольку спотовые цены испытывают огромное давление.В конечном счете рынок все также зависит от пандемии. Несколько миллиардов человек остаются на карантине. Спрос на дорожное топливо в Индии упал на 50%. Аналитики неоднократно пересматривали нефтяные прогнозы, все чаще признавая, что шок от спроса будет длиться дольше, чем ожидалось. В апреле спрос упадет на 29 миллионов баррелей в день.Эти ошеломляющие цифры могут оказаться не такими большими в мае и в дальнейшем. Однако маловероятно, что мировой спрос в ближайшее время вернется к отметке 100 миллионов баррелей в день. Марк Льюис из BNP Paribas Asset Management утверждает, что все мы, возможно, только что стали свидетелями пика спроса на нефть. Более высокая эффективность, увеличение количества электромобилей, постоянные изменения в поведении на фоне пандемии могут привести к пику потребления.