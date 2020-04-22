В среду в столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скопления пассажиров не зафиксировано. Об этом сообщил оперативный штаб. Теперь на столичном транспорте можно будет ездить только при наличии цифрового пропуска. Его проверка будет проходить в автоматическом режиме.

В среду в столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скопления пассажиров не зафиксировано. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Теперь на столичном транспорте можно будет ездить только при наличии цифрового пропуска. Его проверка будет проходить в автоматическом режиме.Для проезда можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Продажа билетов на разовые поездки и других видов проездных временно прекращена.Транспортные карты пассажиры необходимо прикрепить к своим цифровым пропускам. Сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до поездки. Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, турникет просто не пропустит пассажира. В пригородных электричках сохранится действие стандартных билетов. Система будет действовать до 1 мая.Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что 1,5 миллиона жителей Москвы и области уже зарегистрировали в системе свои электронные карты для поездок. При этом он настоятельно рекомендовал проверить их перед поездкой еще раз, чтобы избежать проблем в дороге.Для поездок на автомобиле также необходим цифровой пропуск. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями, а их владельцы штрафоваться на сумму 5000 рублей. Транспортные средства таких нарушителей задерживаться не будут, сообщает "Интерфакс".Вопрос о том, будут ли приходить штрафы за езду на машине без пропуска с каждой камеры, пока не решен. Об этом сообщил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк. По его словам, такая возможность существует.