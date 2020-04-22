Единый день голосования и голосование по поправкам к Конституции должны проходить в разные дни. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Вместе с тем пока говорить о сроках проведения общероссийского голосования преждевременно. Памфилова призвала дождаться большей определенности с развитием коронавируса.

Единый день голосования и голосование по поправкам к Конституции должны проходить в разные дни. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.Вместе с тем пока говорить о сроках проведения общероссийского голосования преждевременно. Памфилова призвала дождаться большей определенности с развитием коронавируса, что "позволит планировать возможную дату голосования по Конституции, которую определит президент на основании выводов специалистов".По словам главы ЦИК, оптимально провести голосование по Конституции было бы до середины июня. Затем необходимо начать подготовку к Единому дню голосования, который запланирован на 13 сентября. Она подчеркнула, что эти два события должны быть "разведены" по времени, чтобы оба они прошли полноценно, на основе соответствующей законодательной базы. "Хочу напомнить, что эта база имеет существенные различия", — подчеркнула глава ЦИК.Общенародное голосование должно было состояться 22 апреля, однако было отложено в связи с пандемией COVID-19.