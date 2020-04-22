Коронавирусные диссиденты – это люди, категорически не верящие в опасность или даже существование COVID-19 и, очевидно, нуждающиеся в наглядном переубеждении. Тенденция это общемировая, причем не обошла она стороной даже тех, кто, казалось бы, должен подавать публичный пример здравого смысла.

Резкий, но, надо признать, очень актуальный ответ губернатора Орловской области Андрея Клычкова так называемым "коронавирусным диссидентам: "Вполне официально предлагаю тем, кто не верит, устроиться медбратом в больницы и посмотреть, как там борются с коронавирусной инфекцией".Коронавирусные диссиденты – это люди, категорически не верящие в опасность или даже существование COVID-19 и, очевидно, нуждающиеся в наглядном переубеждении. Тенденция это общемировая, причем не обошла она стороной даже тех, кто, казалось бы, должен подавать публичный пример здравого смысла.Так, звездный теннисист Новак Джокович публично выступил против каких-либо прививок от COVID-19: мол, слишком уж поспешно разрабатывают вакцины, а значит, что-то здесь наверняка нечисто. Само собой, он нарвался на критику, однако от своих слов пока не отказался, зато, вполне вероятно, наплодил отрицателей коронавируса среди многочисленных поклонников.Да и вообще, наравне с пандемией самого вируса вполне можно говорить о пандемии самой разнообразной конспирологии. Россия тут, увы, не исключение. Как с этим бороться?Очереди из желающих последовать совету губернатора Орловской области не наблюдается. Еще бы: одно дело быть комнатным конспирологом, совсем другое — поехать в больницу.Это уже целое течение — "COVID-диссиденты", которые либо вообще не верят в существование коронавируса, либо считают, что его опасность сильно преувеличена. В Сети полно таких псевдоэкспертов. Например, Наталья Кон — то ли психолог, то ли сексолог. Разговаривать на эту тему она отказалась, но, судя по комментариям тех, кто с ней согласен, а их немало, коронавирус, мол, экономическая игра, и не более.Главный редактор сетевого журнала PolitRussia.com Руслан Осташко подчеркивает: "Вирус на 100 процентов существует, он на 100 процентов опасный. В Севастополе, где я сейчас живу, выписали на неделе моряка дальнего плавания, который приехал заболевшим. Он долго болел, четыре недели, 75 процентов легких оказались пораженными и не восстановились до сих пор. Меры принимаемые — правильные. Да, жесткие, да, тяжелые, но их надо пережить, чтобы не дать распространиться этому коронавирусу".Лекарство от сомнений предложил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он поделился в Сети, что взял книгу почитать о том, как боролись в Нижнем Новгороде с холерой в XVIII веке. Тогда тоже были те, кто не верил, что болезнь целые семьи выкашивает, но их переубедили."Я предлагаю тем, кто не верит. Я договорюсь, и медбратом, медсестрой — в больницу Боткина, Семашко, Мценскую ЦРБ хотя бы на один-два дня посмотреть, что такое коронавирусная инфекция и в каком режим работают сегодня врачи", — предложил сомневающимся Андрей Клычков.На износ работают врачи, причем по всему миру. Этот челлендж до сих пор продолжается: доктора и медсестры выкладывают фото того, как они выглядят после работы сутками в красной зоне в масках. Без комментариев, что называется.Главный врач Городской клинической больницы № 20 Санкт-Петербурга Татьяна Суровцева рассказывает: "Молодых мы лечим. Да, летальность у нас не такая высокая, и слава тебе , Боже. Но то, что переживают данные пациенты, не хочется пожелать никому. Мы видим их страдания, видим, насколько им трудно дышать, насколько трудно работать персоналу с ними. У меня заболела доктор, которая очень долго, двое суток, работала в этой зоне. Есть люди, которые просто не верили в эту ситуацию, есть люди, которые говорили: "Да ничего страшного". И теперь мы сами понимаем, что это страшно".За границей "В коронавирус не верящих" больше, чем в России. Так, в Швеции COVID-диссидентство — на национальном уровне, там даже карантин не вводят. И это при такой пугающей кривой смертности — 185 умерших за день. "Я думаю, что шведы совершили ошибку, что не ввели карантин. Я думаю, это связано с тем, что у них распространялась заболеваемость не так интенсивно, но со временем это отставание будет преодолено и распространение будет достаточно интенсивным", — считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.В США же инфекция такая интенсивная, что всему миру страшно — к миллиону количество зараженных идет, если меньше 20 тысяч новых случаев за сутки, то это хорошо считается. И вот — волна протестов против самоизоляции по разным штатам. В Колорадо медики перекрывали дорогу протестующим — людям, которые не хотят сидеть дома, когда Трамп то говорит о снятии карантина, то приостанавливает иммиграцию в Штаты. Уличные холодильники для трупов пока пусты. Может, поэтому им кажется, что не все так страшно? Политолог Михаил Синельников-Оришак поясняет: "В Нью-Йорке другая система вскрытия умерших. Там не вскрывают каждого, в связи с чем морги имеют очень небольшую вместимость. И когда выехали вот эти рефрижераторы, предполагалось, что, действительно, они заполнятся. Но они не заполнились. И люди это видят. Они говорят: "Вы сначала разберитесь, выработайте единую стратегию, а потом указывайте, что нам делать".В России тем, кто не верит в опасность вируса, достаточно один раз побывать, например, в Коммунарке. А еще новый госпиталь в Новой Москве открылся. Вот только вряд ли COVID-диссиденты туда поедут. Ведь это так удобно: сидя на диване, рассуждать про коронавирусный заговор. Пока здоровье позволяет.