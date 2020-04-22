Ольга Бузова поражена новой фигурой Лолиты Милявской. Звезда Дома-2 позавидовала заметно похудевшей артистке.

Ольга Бузова поражена новой фигурой Лолиты Милявской. Звезда "Дома-2" позавидовала заметно похудевшей артистке.Звезда "Дома-2" призналась, что была в шоке, увидев преображение Лолиты Милявской. Обсуждение разгорелось под совместным видео Ольги Бузовой и исполнительницы в Сети.Поклонники восхитились похудевшей знаменитостью, отметив, что она теперь выглядит лучше Ольги Бузовой. Телеведущая тоже прокомментировала изменения в фигуре коллеги по сцене."Да, ужас! Сама в шоке", – цитирует Ольгу Бузову "7 Дней". Она отметила, что Лолита Милявская просто шикарно выглядит.Примечательно, что во внешности самой телеведущей недавно тоже произошли изменения. Она подстриглась во время онлайн-баттла с Гусейном Гасановым. К слову, за эти трансляции ее резко раскритиковали некоторые пользователи Сети, в том числе и коллега Ксения Собчак. Звезде не понравились развлечения Ольги Бузовой на самоизоляции.Напомним, шутки ради ранее искупалась в ванной с лапшой быстрого приготовления. Россияне пришли в ужас от такого кощунственного отношения к пище в то время, когда многим и вовсе нечего есть из-за кризиса.