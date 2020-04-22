Время и форма проведения выпускных вечеров в школах Алтайского края остается под вопросом. Как заявил министр образования и науки края Максим Костенко, решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом и, скорее всего, его примут в мае.

Время и форма проведения выпускных вечеров в школах Алтайского края остается под вопросом. Как заявил министр образования и науки края Максим Костенко, решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом и, скорее всего, его примут в мае.Как уточняет ГТРК "Алтай", 12 тысяч учащихся края в этом году заканчивают школу. Обычно для проведения выпусных вечеров отводится последняя неделя июня, когда школьные экзамены уже сданы. В этом году все изменилось. Из-за эпидемии COVID-19 пришлось перенести сроки проведения ЕГЭ, окончательные даты до сих пор не названы.На данный момент график аттестационных испытаний школьников уже продлен до конца июля, напомнил министр. Вопросы с ОГЭ регионы уполномочены решать самостоятельно. Что касается ЕГЭ, здесь все зависит от федерального центра. Пока обсуждается, насколько будет расширена сеть пунктов приема экзаменов. Так что на все вопросы, связанные с выпускными, можно будет ответить к середине мая, уточнил Максим Костенко.Тем временем, уже с осени для проведения выпускных вечеров родители забронировали рестораны и кафе. Удастся ли детям повеселиться и отметить прощание со школой, будет зависеть только от развития эпидемиологической ситуации.По последним данным, в Барнауле 57 заболевших. За минувшие сутки еще у четверых жителей подтвердился диагноз коронавирус. Выздоровели 13 человек. 1442 жителя региона остаются под наблюдением врачей.