Перечисления трудовых мигрантов сократятся в 2020 году во всем мире на 20% до $445 миллиардов из-за карантинных ограничений и последовавшего экономического кризиса, сообщается в отчете Всемирного банка.

Перечисления трудовых мигрантов сократятся в 2020 году во всем мире на 20% до $445 миллиардов из-за карантинных ограничений и последовавшего экономического кризиса, сообщается в отчете Всемирного банка.Часть трудовых мигрантов успели вернуться домой после объявления пандемии и до закрытия границ между странами, часть мигрантов остались в чужих странах.Например, Сингапур ввел карантин с 7 апреля на месяц, а затем продлил еще на месяц: границы закрыты, введены ограничения передвижения по стране. С апреля Министерство здравоохранения Сингапура приняло решение закрыть на 14-дневный карантин общежития вместе с проживающими в них почти 19 800 иностранными рабочими. Карантин был продлен. При этом власти заверили в том, что находящиеся в закрытых общежитиях люди будут обеспечены продовольствием и предметами первой необходимости.Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило российскому правительству приравнять работающих мигрантов к гражданам РФ для получения пособий по безработице.