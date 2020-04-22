Здравоохранение Украины при Владимире Зеленском не стало хуже. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины от партии Оппозиционный блок Вадим Новинский, у которого подтвердили положительный COVID-2019, в прямом эфире программы 60 минут.

Здравоохранение Украины при Владимире Зеленском не стало хуже. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, у которого подтвердили положительный COVID-2019, в прямом эфире программы "60 минут"."Здравоохранение страны досталось Зеленскому не немецкое и не швейцарское", — отметил депутат.По словам Новинского, за год правления Украиной Зеленский стал исправлять ошибки, которые были совершены Петром Порошенко и его командой: "Была практически полностью уничтожена санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС)"."Месяц назад, когда Украина столкнулась с эпидемией коронавируса, такой службы просто не существовало", — сказал он.Сейчас на Украине полностью восставлена вся "вертикаль СЭС". "Есть главный санитарный врач, и потихоньку эта структура начинает работать", — продолжил депутат.По его словам, многие статьи бюджета были распределены в пользу Минздрава Украины. "Не было бы счастья, да несчастье помогло", — констатировал Новинский.