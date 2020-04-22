У коронавируса COVID-19 есть эпидемиологические особенности. Например, дети, сами легко перенося инфекцию, к сожалению, дольше остаются источником инфекции и дольше продолжают выделять вирус, пояснил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов.

У коронавируса COVID-19 есть эпидемиологические особенности. Например, дети, сами легко перенося инфекцию, к сожалению, дольше остаются источником инфекции и дольше продолжают выделять вирус, пояснил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов.Александр Горелов подчеркнул, что ему в последние дни попалась очень интересная работа. В научном труде описано, что у детей при уходе инфекции из верхних дыхательных путей вирус продолжает выделяться с фекалиями. Таким образом, сообщает ТАСС, в этом случае возможна передача коронавируса фекально-оральным путем.В Роспотребнадзоре отметили ранее, что исключать бытовой способ передачи коронавируса пока преждевременно.За сутки в России на 22 апреля выявлено 5 тысяч 236 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего число инфицированных выросло до 57 тысяч 999 человек. 4 тысячи 420 человек выздоровели, а для 513 пациентов заболевание оказалось фатальным.В мире подтверждено более 2 миллионов 554 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.