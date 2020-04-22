Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников будет организован из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 в тех же школах, где сдающие экзамен школьники учились. Такое решение приняло российское Минпросвещения. Обычно участвующие в государственной итоговой аттестации для девятых классов школьники сдают экзамен в соседних с родной школах.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников будет организован из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 в тех же школах, где сдающие экзамен школьники учились. Такое решение приняло российское Минпросвещения. Обычно участвующие в государственной итоговой аттестации для девятых классов школьники сдают экзамен в соседних с родной школах.ОГЭ в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля 2020 года, напоминает ТАСС. При этом порядок проведения ЕГЭ для одиннадцатиклассников пока не меняется.В пресс-службе Минпросвещения подчеркнули, что в российских регионах в 2020 году могут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках утвержденного для сдачи ОГЭ периода.В 2020 году основные госэкзамены по предметам по выбору проводиться не будут.