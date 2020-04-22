Голландский специалист Дик Адвокат продолжит сотрудничество с роттердамским футбольным клубом Фейеноорд. Главный тренер подписал новый контракт сроком на один сезон.

Голландский специалист Дик Адвокат продолжит сотрудничество с роттердамским футбольным клубом "Фейеноорд". Главный тренер подписал новый контракт сроком на один сезон.Действующее соглашение голландца с клубом истекало по окончании нынешнего футбольного сезона. Таким образом, 72-летний Адвокат связан контрактом с "Фейе" до лета 2021 года. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.В "Фейеноорде" Адвокат работает с 2019 года. В нынешнем сезоне под его руководством роттердамцы занимают третью строчку голландской Эредивизи: в 25 матчах клуб набрал 50 очков. Его отставание от лидирующих "Алкмаара" и "Аякса" составляет шесть очков.Ранее также стало известно о том, что одним из его помощников в клубе из Роттердама станет бывший футболист сборной Нидерландов и воспитанник "Фейе" Робин ван Перси. Он будет работать тренером нападающих.