Каждый день в России выявляют тысячи новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом число заболевших продолжает расти.

Каждый день в России выявляют тысячи новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом число заболевших продолжает расти.Однако врачи прогнозировали, что эпидемия достигнет своего пика уже в середине апреля. Глава оперативного штаба по коронавирусу, врач Александр Мясников признал, что эти ожидания были ошибочными.Более того, Мясников заявил о своей личной вине в составлении неверных прогнозов. Он пояснил, что в России эпидемия началась на месяц позже, чем ожидалось. При этом ожидаемая продолжительность эпидемии не меняется и составляет 2-3 месяца.Как сообщает телеканал "", теперь врач прогнозирует, что число новых случаев заражения будет расти до начала мая. В мае прирост остановится и к концу месяца распространение коронавируса пойдет на спад.Аналогичной позиции придерживается министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он выразил надежду, что эпидемия начнет утихать к началу лета. Дальнейшее развитие ситуации зависит от эффективности мер по борьбе с распространением инфекции и их соблюдения.21 Апр 2020 в 1:03 PDT