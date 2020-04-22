Президент США Дональд Трамп пригрозил расторгнуть торговое соглашение с Китаем, если Пекин не будет соблюдать его положения в связи с пандемией коронавируса, возникшей в стране, пишет The Economic Times.

Президент США Дональд Трамп пригрозил расторгнуть торговое соглашение с Китаем, если Пекин не будет соблюдать его положения в связи с пандемией коронавируса, возникшей в стране, пишет The Economic Times.В то время как Китай сообщил о 82788 новых случаях заболевания коронавирусом, в том числе о 4632 смертельных случаях, в США зарегистрировано более 824600 случаев и более 45290 смертельных случаев — самый высокий показатель в мире.Китай и США в январе подписали первую фазу торговой сделки, поскольку две сильнейшие экономические державы мира продвигаются, чтобы положить конец своей ожесточенной двухлетней торговой войне, которая потрясла рынки и негативно отразилась на мировой экономике.Сделка, призывающая Китай закупать американскую продукцию на сумму $200 миллиардов, будет продвигаться, как и планировалось. Тем не менее в докладе американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности говорится, что Китай может ссылаться на пункт в соглашении, который допускает новые торговые консультации между двумя странами "в случае стихийного бедствия или другого непредвиденного события"."Если это произойдет, мы прекратим сделку и сделаем то, что я могу сделать лучше всех", — заявил Трамп журналистам во вторник во время своей ежедневной пресс-конференции в Белом доме по коронавирусу.Президент отвечал на вопрос, насколько он уверен, что китайцы не собираются ссылаться на оговорку о стихийном бедствии, упомянутую в торговой сделке."Никто никогда не был жестче с Китаем, чем я", — сказал Трамп, повторив, что Китай годами грабил США, пока он не был избран президентом."Посмотрите, 200 миллиардов долларов США, 300 миллиардов долларов США, 400 миллиардов долларов США, 500 миллиардов долларов США в год. Как они когда-либо допускали, чтобы подобное происходило? Теперь, если вы посмотрите на этот прошлый год, дефицит сократился чрезвычайно", — сказал он.Трамп начал торговую войну с Китаем в 2018 году, требуя от Пекина сокращения масштабного торгового дефицита, который в 2017 году составил $375,6 миллиарда.До сих пор две страны ввели дополнительные тарифы на товары стоимостью почти $500 миллиардов. США установили тарифы на китайские товары более чем на $360 миллиардов, а Китай в ответ на это ввел тарифы на товары из США более чем на $110 миллиардов."Теперь все по-другому. Но многое происходит. Великие вещи происходили, за исключением того, что внезапно из ниоткуда появился невидимый враг. Мы думаем, что знаем, откуда он пришел, и мы будем говорить об этом, вероятно, много, но пришел невидимый враг. Никто не относится к Китаю более жестко, чем я", — сказал Трамп.