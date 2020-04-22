Наличие закрепленных за автомобилем цифровых пропусков на передвижение по Москве начали фиксировать камеры фото и видеофиксации. За отсутствие разрешения автовладельцу автоматически выпишут штраф в 5000 рублей.

Наличие закрепленных за автомобилем цифровых пропусков на передвижение по Москве начали фиксировать камеры фото и видеофиксации. За отсутствие разрешения автовладельцу автоматически выпишут штраф в 5000 рублей.Мэрия Москвы напоминает столичным жителям, что с 22 апреля проверку цифровых пропусков помимо патрулей ДПС начали осуществлять дорожные камеры. Штрафы будут выноситься в том случае, если госномер автомобиля не был привязан к цифровому разрешению.Причем, пользоваться одним автомобилем вовсе необязательно — данные о транспортном средстве можно менять, исходя из текущей необходимости (например, если гражданин пользуется и личным, и служебным автомобилем). Однако есть важный нюанс: изменять госномер в цифровом пропуске рекомендуется не менее, чем за 5 часов до планируемой поездки, чтобы данные в базе успели обновиться. Иначе можно "попасть" на штраф в 5000 рублей.По данным ЦОДД, только за вчерашний день в Москве камеры в режиме мониторинга зафиксировали 250 автомобилей без пропуска, а за несколько минувших дней — 800 тысяч.Напоминаем, что привязать госномер автомобиля к действующему цифровому пропуску можно на портале nedoma.mos.ru. А для проверки своей машины на предмет наличия пропуска работает специальная форма на едином транспортном портале.