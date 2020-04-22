Министр обороны Тайваня отправил в отставку двух генералов, которых считают виновными во вспышке коронавируса COVID-19 на одном из военных кораблей. Они не смогли вовремя принять необходимые меры и предупредить распространение инфекции. Президент Тайвани Цай Инвэнь извинилась за этот инцидент, так как она является верховным главнокомандующим.

Министр обороны Тайваня отправил в отставку двух генералов, которых считают виновными во вспышке коронавируса COVID-19 на одном из военных кораблей. Они не смогли вовремя принять необходимые меры и предупредить распространение инфекции. Президент Тайвани Цай Инвэнь извинилась за этот инцидент, так как она является верховным главнокомандующим, пишет агентство ТАСС.Всего коронавирусом COVID-19 заразились 28 членов экипажа корабля тайваньских ВМФ "Паньши". Источник инфекции пока не определен.Ранее своей должности лишился командир американского авианосца USS Theodore Roosevelt Брэтт Крозье. После вспышки COVID-19 на корабле он обратился за экстренной помощью к командованию. Однако рапорт попал в СМИ: капитана обвинили в плохом руководстве, разжигании паники и сняли с должности. Следом за Крозье в отставку подал исполняющий обязанности министра ВМФ США Томас Модли.