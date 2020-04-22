Уже которую неделю общественность следит за состоянием здоровья Надежды Бабкиной. О народной артистке России появляются противоречивые данные.

Уже которую неделю общественность следит за состоянием здоровья Надежды Бабкиной. О народной артистке России появляются противоречивые данные.В средствах массовой информации все чаще появляются новости о состоянии здоровья певицы Надежды Бабкиной. Однако та информация, которую можно найти на просторах Сети, не всегда вызывают доверие.Одни пишут, что артистку сразил пресловутый коронавирус. Другие утверждают, что звезда перетрудилась на сцене: работала в поте лица, даже когда здоровье объективно подводило.На данный момент наиболее правдоподобной выглядит информация о том, что . Чтобы слухи не плодились, о том, как чувствует себя Надежда Георгиевна, высказался ее помощник Антон Собянин.19 Мар 2019 в 4:04 PDTПо словам Собянина, Бабкина находится в сознании и способна говорить. Этому свидетельствует ее недавний разговор с самым близким человеком – сыном, пишет РИА Новости.При этом исполнительный директор театра "Русская песня" признался, что Бабкиной пока что подобные действия даются с трудом. Остается надеяться, что певица в скором времени пойдет на поправку. Стоит отметить, что близкие Надежды Георгиевны пока никак не комментируют состояние здоровья артистки.