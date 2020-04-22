Среди членов экипажа стоящего в японском порту Нагасаки круизного лайнера Costa Atlantica выявлено не менее 33 случаев заражения коронавирусом. Все эти люди контактировали с членом команды, которому аналогичный диагноз был поставлен несколькими днями раньше.

Среди членов экипажа стоящего в японском порту Нагасаки круизного лайнера Costa Atlantica выявлено не менее 33 случаев заражения коронавирусом. Все эти люди контактировали с членом команды, которому аналогичный диагноз был поставлен несколькими днями раньше.Все заразившиеся — иностранцы, тяжелых симптомов у них нет. Гражданство заболевших не раскрывается. Власти Японии намерены провести анализы на наличие коронавирусной инфекции всем находящимся на борту, передает ТАСС. Всего на борту зарегистрированного в Италии лайнера находятся 623 члена команды, пассажиров там нет. Это судно совершало круизы в водах у побережья Восточной Азии.Как сообщалось, другой круизный лайнер — американский Diamond Princess — в феврале-марте текущего года стоял в карантине в порту Иокогама к югу от Токио. На борту судна было выявлено 712 заразившихся, 13 из них скончались.