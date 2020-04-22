Позиции России в мировом рейтинге заболеваемости коронавирусом COVID-19 не ухудшатся, если регионам удастся сдержать распространение инфекции, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Позиции России в мировом рейтинге заболеваемости коронавирусом COVID-19 не ухудшатся, если регионам удастся сдержать распространение инфекции, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская."Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля", — пояснила она РИА Новости.По мнению Лебединской, особенно важно избежать роста заболеваемости в тех регионах, где сейчас начнется посевная пора или расположены добывающие предприятия.21 апреля Россия вошла в десятку стран по количеству заболевших коронавирусом с показателем 47 121 человек. 22 апреля число подтвержденных случаев заболевания в стране составило уже 52 763.