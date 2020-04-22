Новый недорогой смартфон iPhone SE от Apple будет продаваться лучше ожиданий, но поставки все равно упадут, считает авторитетный аналитик.

Новый недорогой смартфон iPhone SE от Apple будет продаваться лучше ожиданий. Об этом сообщает аналитик TF Securities Минг-Чи Куо в исследовании, основанном на анализе сроков доставки.Тем не менее эксперт по-прежнему предсказывает, что поставки iPhone в квартале, заканчивающемся в июне, могут упасть на 20% или 25% в сравнении с показателями годичной давности из-за снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса.В феврале Apple предупредила, что не достигнет своих целей по продажам в марте из-за снижения спроса в Китае, а также производственных проблем. Однако предупреждение Apple было сделано до того, как пандемия распространилась по всему миру, и до того, как некоторые части США, включая штаб-квартиру Apple в Калифорнии, начали уходить на карантин.В недавнем квартальном прогнозе Apple озвучила ожидания по выручке в размере от $63 миллиардов до $67 миллиардов, но тогда отражалась информация на основе оптимальной оценки темпа возвращения к привычному графику работы. Последствия эпидемии особенно болезненны для Apple, поскольку в Китае сконцентрированы основные мощности ее производственных партнеров.На прошлой неделе Apple выпустила новый iPhone. Впервые анонс проходил без шумного офлайного мероприятия. Новинка целиком позаимствовала дизайн у iPhone 8, включая 4,7-дюймовую ЖК-панель, большие рамки под и над экраном, а также кнопку "Домой" со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.Вместе с этим iPhone SE достался процессор A13 Bionic — самый современный чип Apple, которым оснащаются последние модели iPhone 11 и 11 Pro. Основная камера у него только одна, 12-мегапиксельная со светодиодной вспышкой. По словам представителей компании, чип A13 улучшает качество детализации и освещения при съемке в режиме Smart HDR, склеивая несколько кадров в один. Это самый дешевый телефон в текущем модельном ряду Apple, цена начинается от $399 в США.Куо утверждает, что теплый прием iPhone SE предполагает, что потребители тяготеют к недорогим телефонам, что окажет влияние как на бизнес Apple, так и на партнеров, поставляющих комплектующие."Самым трудным вызовом в условиях пандемии для вендоров смартфонов является негативное воздействие на покупательную способность после вспышки COVID-19, в результате чего потребители предпочтут выбрать более дешевые модели или отложить покупку смартфона", — пишет Куо.Впрочем, эксперт настроен пессимистично относительно продаж iPhone в июньском квартале, так как страны по всему миру ввели массовый карантин, чтобы замедлить распространение вируса, что повредило потребительскому спросу."Мы сократили оценку поставок iPhone во II квартале на 30% до 35-37 миллионов единиц из-за негативного влияния COVID-19. Но дальнейший риск падения тоже возможен", — написал Куо.Куо считает, что те, кто инвестирует в Apple и в фирмы в цепочке поставок, должны больше внимания уделять влиянию коронавируса на потребительский спрос, а не способности Apple выводить на рынок новые продукты. Эксперт пишет, что существует вероятность того, что новые модели iPhone выйдут в массовое производство в сентябре и октябре, в зависимости от сложности конструкции и поддержки 5G. Компания Apple традиционно выпускает новые iPhone в сентябре. Apple также может задержать анонс модели iPhone, запланированный на весну 2021 до осени, добавил Куо.Следующее поколение флагманского устройства Apple вполне может стать одним из самых важных за многие годы. Компании важно выпустить iPhone, который может в полной мере использовать беспроводные сети пятого поколения. Однако аналитики банка ожидают, что и другие устройства Apple столкнутся с падением продаж в течение года.Главный производственный партнер Apple, компания Foxconn Technology Group, сообщил инвесторам, что потерял время из-за карантина и остановок производственных линий во время вспышки коронавируса в Китае. Но с учетом того, что до запуска первых опытных сборочных линий в июне остались месяцы, Foxconn все еще может уложиться в срок, заявил глава отдела по связям с инвесторами Алекс Янг в ходе закрытой телефонной конференции, организованной Goldman Sachs.Несмотря на то что Foxconn восстановила работу, месячный перерыв поставил под угрозу ранее запланированный график запуска нового iPhone. Представитель тайваньского вендора сообщил, что компаний работает вместе с инженерами Apple в попытке наверстать упущенное время и есть вероятность успеть вовремя. Однако, если в ближайшие несколько недель случится задержка, релиз нового смартфона купертинской компании все же придется отложить.