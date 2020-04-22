В России наблюдается всплеск мошенничества, связанного с пандемией коронавируса. Посредством электронных сообщений людям предлагают купить пропуска или оформить компенсации за самоизоляцию. Подробнее о способах мошенничества рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Лига безопасного интернета фиксирует всплеск мошенничества, связанного с пандемией коронавируса. Посредством электронных писем, СМС и сообщений в мессенджерах людям предлагают купить электронные пропуска, оформить компенсации за самоизоляцию или, наоборот, оплатить штрафы за нарушение самоизоляции.Подробнее о способах мошенничества в эфире канала "Россия 24" рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина."За последнюю неделю мы выявили порядка 230 аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, которые занимаются мошенническими действиями, – рассказала Мизулина. – Какие это виды мошенничества? Основное – это, конечно, продажа цифровых пропусков или пропусков для въезда в тот или иной город. Таких аккаунтов очень много".Эксперт пояснила, что мошенников больше всего в Telegram. Они создают боты, якобы продающие пропуска. Мошенники действуют во всех городах, где во время пандемии COVID-19 действует пропускной режим."Мы проводили контрольную закупку, пытаясь купить эти цифровые пропуска, но никаких пропусков мы в итоге не получили", – отметила Мизулина.Также граждане стали получать СМС – поддельные уведомления о том, что они должны заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции. Мошенники предлагают им перечислить деньги на определенную банковскую карту.Наживаются мошенники и на тех, кто лишился дохода в режиме самоизоляции. Они предлагают гражданам оформить компенсации, маскируясь под порталы госуслуг и органов власти."Мы, кстати, очень сильно удивлены, что тот же самый Facebook позволяет рекламировать такого рода контент, несмотря на то, что в Facebook достаточно серьезные правила модерации рекламного контента", – добавила Мизулина.Злоумышленники часто пользуются доверчивостью и неосведомленностью пожилых людей. Им звонят и рассылают сообщения с предложением разных услуг – например, дезинфекции квартиры. Также предлагают купить "волшебные" лекарства от коронавируса.Эксперт отметила, что мошенники действуют во всех регионах страны, однако уполномоченные органы и администрация соцсетей реагируют на жалобы довольно оперативно."Когда мы жалуемся, достаточно оперативно эти объявления убирают и социальные сети, и мессенджеры, – отметила Мизулина. – Правоохранительные органы ведут очень серьезную работу по выявлению этих преступникови стараются привлечь их к ответственности несмотря на то, что действительно достаточно сложно установить конечного человека".21 апреля Генпрокуратура РФ предупредила о злоумышленниках, которые рассылают гражданам сообщения якобы от Федеральной службы исполнения наказаний с требованием оплатит штрафы за нарушение изоляции. В ведомстве указали, что данная информация является ложной, и включили ее в перечень фейков о коронавирусе. Там добавили, что ФСИН не занимается взиманием штрафов по административным делам.