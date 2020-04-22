Всего в регионе - 293 заболевших

Во Владимирской области к 22 апреля выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.3 новых случая заражения COVID-19 зафиксировано во Владимире, 3 – в Киржаче, 2 – в Александрове, 2 – в Муроме и по одному в Петушках, Собинке и Гусь-Хрустальном.Таким образом во Владимирской области уже 293 заболевших коронавирусом:55 – в Петушках;52 – в Коврове;44 – в Муроме;32 – во Владимире;26 - в Александрове;21 – в Юрьев-Польском;19 – в Гусь-Хрустальном;12 – в Кольчугино;11 – в Киржачском районе;7 – в Собинке;6 – в Судогде;2 – в Камешково;2 – в Вязниках;2 – в Меленках;1 – в Радужном;1 - в Гороховце;