Вера Брежнева выложила в свой инстаграм-аккаунт новую серию снимков. Работу выполнил профессионал, использовав набирающую популярность технику онлайн-фотосессий.

Вера Брежнева выложила в свой инстаграм-аккаунт новую серию снимков. Работу выполнил профессионал, использовав набирающую популярность технику онлайн-фотосессий.На кадрах артистка предстала в легкой куртке и телесном боди. Красавица позирует на фоне большого окна практически в чем мать родила. На некоторых изображениях сложно понять, присутствует ли на певице хоть какая-нибудь одежда.Вера Брежнева призналась, что это ее первая вэб-фотосессия, и уточнила у поклонников, нравится ли им такой формат картинок. Фолловеры не остались равнодушны к обнаженной артистке. Правда, многие посчитали, что несвободной женщине не пристало публиковать столь провокационный контент."Стыд и срам !!! Да красивое тело ! Но его должен видеть только ваш муж ! Это пропоганда для нашей молодежи ? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Интересно а муж не ревнует за откровенные фото :(", "Вас Константин еще из дома не выгнал ?" – отметили недовольные.21 Апр 2020 в 11:39 PDTОднако большинству все же понравились новые снимки кумира. "Это не тело-это какой то дар свыше!", "Это идеально же", "Вера, вы бесподобны!👏", "Любимая ❤️ ну до чего же ты красива !", "Запостите хоть одно неудачное фото. Все фото загляденье", – написали фолловеры.Кстати, в Сети фотосессию Веры Брежневой сравнили с недавними провокационными кадрами модели Эмили Ротаковски. Девушка периодически "зажигает" свой инстаграм-аккаут ню-кадрами.29 Мар 2020 в 5:41 PDT