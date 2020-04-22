Некоторые страны Евросоюза на свой страх и риск решили постепенно снимать ограничения. Влияние коронавируса на организм до конца не изучено, и ВОЗ призывает к бдительности. Более того, отмена некоторых ограничений – это еще не конец пандемии.
Bloomberg сообщает, что Дональд Трамп планирует ограничить въезд в США по рабочим визам. А по данным New York Times, президент приостановит и выдачу постоянных видов на жительство в США — грин-карт. Все это — под предлогом пандемии. Всего в мире коронавирусом заразились уже больше 2,5 миллиона человек, умерли 175 тысяч.
Власти Нидерландов, где из-за угрозы коронавируса дети не ходят на занятия с середины марта, готовятся открыть школы 11 мая.. При этом массовые мероприятия останутся под запретом до осени.
В Испании также готовятся к ослаблению карантинных мер — власти обсуждают , когда родителям будет возможно гулять с детьми на свежем воздухе. Но вот проводить массовые мероприятия испанцы не спешат: в мэрии Памплоны отменили знаменитый на весь мир июльский фестиваль Сан-Фермин с забегами быков. Ведь число умерших в стране после двухдневного снижения вновь растет: за минувшие сутки скончались 430 человек. Поэтому границы королевства пока остаются закрытыми.
Заместитель главы службы неотложной медицинской помощи Испании Мария Хосе Ралло заявила: "Анализ уровня изоляции, проведенный с помощью геопозиций мобильных телефонов по всему миру, показывает, что Испания находится в числе лидеров по соблюдению режима ограничений, это одна из самых действенных мер против вируса. Отмечу, что сегодня в правительственном вестнике опубликовано распоряжение о продлении закрытия внешних границ согласно рекомендации Еврокомиссии до 15 мая".
Некоторые страны Евросоюза на свой страх и риск решили постепенно снимать ограничения. Так, в Италии открылись маленькие магазинчики – книжные, парфюмерные, торгующие товарами для детей. И это при том, что в Национальной обсерватории здравоохранения страны заявили, что к нулевому уровню заражения многие регионы придут лишь в конце июня. Ослабила меры и Польша: парки Варшавы оказались заполнены людьми. Для жителей их открыли при условии соблюдения дистанции в 2 метра. Ну а в Чехии покупатели ринулись на рынки после того, как Прага дала разрешение на возобновление работы малому бизнесу.
В Берлине на этом фоне напомнили, что не стоит сильно радоваться уменьшению числа больных, ведь все может резко измениться. Немцы даже приняли решение отменить в этом году крупнейший пивной фестиваль – Октоберфест, который должен был состояться в октябре.
"Мы на этой неделе начинаем ослаблять некоторые ограничения, но мы ни на секунду не должны забывать, что мы еще только в начале пандемии, и ее пика мы еще не достигли. Конечно, сложности есть. Если мы отменим все меры сразу, мы не поймем, каких результатов достигли. Отмена должна идти медленно и постепенно. Особенно важно следить за количеством вновь зараженных, не допускать роста. Последствия ослабления ряда ограничений мы с вами увидим лишь через 14 дней", — подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель.
Тем временем, карантинные меры стали источником вдохновения для некоторых европейских режиссеров. Так, Педро Альмодовар, автор фильмов "Возвращение " и "Разомкнутые объятия", решил создать картину, в которой изучит влияние самоизоляции на отношения полов. Его заинтересовала история девушки с пониженной социальной ответственностью из Аликанте, которая продала себя клиенту на весь период карантина. "Когда я читаю об этом, по своей профессиональной привычке думаю об этом как об отличной идее для сценария. Исходя из прагматических интересов, клиент и жрица любви принимают решение провести карантин вместе, в том числе, за оплату со скидкой за надлежащие услуги", говорит режиссер.
А британский таблоид Daily Mail написал статью о странном симптоме коронавируса, о котором сообщили китайские медики. По их наблюдениям, кожа больных COVID-19 темнела на несколько тонов. "Изменение их цвета кожи вызвано гормональным дисбалансом из-за повреждения печени. Все они были подключены к машине жизнеобеспечения под названием ECMO на 39 дней", — пишет издание.
Влияние коронавируса на организм до конца не изучено, и ВОЗ призывает к бдительности. Более того, отмена некоторых ограничений – это еще не конец пандемии, а странам, решившимся на такой шаг, необходимо обеспечить массовое тестирование населения, а также оперативно выявлять все контакты вновь заразившихся граждан.
Тем временем, центром пандемии по прежнему продолжает оставаться США. Там почти 800 тысяч зараженных. На этом фоне Дональд Трамп решил приостановить иммиграцию – выдачу рабочих виз и грин-карт — для всех, кроме медицинских и сезонных работников.