Некоторые страны Евросоюза на свой страх и риск решили постепенно снимать ограничения. Влияние коронавируса на организм до конца не изучено, и ВОЗ призывает к бдительности. Более того, отмена некоторых ограничений – это еще не конец пандемии.

Bloomberg сообщает, что Дональд Трамп планирует ограничить въезд в США по рабочим визам. А по данным New York Times, президент приостановит и выдачу постоянных видов на жительство в США — грин-карт. Все это — под предлогом пандемии. Всего в мире коронавирусом заразились уже больше 2,5 миллиона человек, умерли 175 тысяч.Власти Нидерландов, где из-за угрозы коронавируса дети не ходят на занятия с середины марта, готовятся открыть школы 11 мая.. При этом массовые мероприятия останутся под запретом до осени.В Испании также готовятся к ослаблению карантинных мер — власти обсуждают , когда родителям будет возможно гулять с детьми на свежем воздухе. Но вот проводить массовые мероприятия испанцы не спешат: в мэрии Памплоны отменили знаменитый на весь мир июльский фестиваль Сан-Фермин с забегами быков. Ведь число умерших в стране после двухдневного снижения вновь растет: за минувшие сутки скончались 430 человек. Поэтому границы королевства пока остаются закрытыми.Заместитель главы службы неотложной медицинской помощи Испании Мария Хосе Ралло заявила: "Анализ уровня изоляции, проведенный с помощью геопозиций мобильных телефонов по всему миру, показывает, что Испания находится в числе лидеров по соблюдению режима ограничений, это одна из самых действенных мер против вируса. Отмечу, что сегодня в правительственном вестнике опубликовано распоряжение о продлении закрытия внешних границ согласно рекомендации Еврокомиссии до 15 мая".Некоторые страны Евросоюза на свой страх и риск решили постепенно снимать ограничения. Так, в Италии открылись маленькие магазинчики – книжные, парфюмерные, торгующие товарами для детей. И это при том, что в Национальной обсерватории здравоохранения страны заявили, что к нулевому уровню заражения многие регионы придут лишь в конце июня. Ослабила меры и Польша: парки Варшавы оказались заполнены людьми. Для жителей их открыли при условии соблюдения дистанции в 2 метра. Ну а в Чехии покупатели ринулись на рынки после того, как Прага дала разрешение на возобновление работы малому бизнесу.В Берлине на этом фоне напомнили, что не стоит сильно радоваться уменьшению числа больных, ведь все может резко измениться. Немцы даже приняли решение отменить в этом году крупнейший пивной фестиваль – Октоберфест, который должен был состояться в октябре."Мы на этой неделе начинаем ослаблять некоторые ограничения, но мы ни на секунду не должны забывать, что мы еще только в начале пандемии, и ее пика мы еще не достигли. Конечно, сложности есть. Если мы отменим все меры сразу, мы не поймем, каких результатов достигли. Отмена должна идти медленно и постепенно. Особенно важно следить за количеством вновь зараженных, не допускать роста. Последствия ослабления ряда ограничений мы с вами увидим лишь через 14 дней", — подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель.Тем временем, карантинные меры стали источником вдохновения для некоторых европейских режиссеров. Так, Педро Альмодовар, автор фильмов "Возвращение " и "Разомкнутые объятия", решил создать картину, в которой изучит влияние самоизоляции на отношения полов. Его заинтересовала история девушки с пониженной социальной ответственностью из Аликанте, которая продала себя клиенту на весь период карантина. "Когда я читаю об этом, по своей профессиональной привычке думаю об этом как об отличной идее для сценария. Исходя из прагматических интересов, клиент и жрица любви принимают решение провести карантин вместе, в том числе, за оплату со скидкой за надлежащие услуги", говорит режиссер.А британский таблоид Daily Mail написал статью о странном симптоме коронавируса, о котором сообщили китайские медики. По их наблюдениям, кожа больных COVID-19 темнела на несколько тонов. "Изменение их цвета кожи вызвано гормональным дисбалансом из-за повреждения печени. Все они были подключены к машине жизнеобеспечения под названием ECMO на 39 дней", — пишет издание.Влияние коронавируса на организм до конца не изучено, и ВОЗ призывает к бдительности. Более того, отмена некоторых ограничений – это еще не конец пандемии, а странам, решившимся на такой шаг, необходимо обеспечить массовое тестирование населения, а также оперативно выявлять все контакты вновь заразившихся граждан.Тем временем, центром пандемии по прежнему продолжает оставаться США. Там почти 800 тысяч зараженных. На этом фоне Дональд Трамп решил приостановить иммиграцию – выдачу рабочих виз и грин-карт — для всех, кроме медицинских и сезонных работников.