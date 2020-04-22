В Италии вспыхнуло, Италия первой решилась на карантин и потому на Италию сегодня смотрит вся Европа – как будет из карантина выбираться. Фаза 2 начнется 4 мая. Медленно, аккуратно для каждого региона свои правила – Ломбардия, где статистика ноль зараженных в сутки случится не раньше осени, будет последней, кто откроет магазины бары и салоны красоты.

В Италии вспыхнуло, Италия первой решилась на карантин и потому на Италию сегодня смотрит вся Европа – как будет из карантина выбираться. Фаза 2 начнется 4 мая. Медленно, аккуратно для каждого региона свои правила – Ломбардия, где статистика ноль зараженных в сутки случится не раньше осени, будет последней, кто откроет магазины бары и салоны красоты."С помощью экспертов мы планируем постепенное возобновление производственной и коммерческой деятельности. Это должно быть достигнуто в соответствии с единой программой, реализуемой на национальном уровне", — заявил Джузеппе Конте, Председатель Совета министров Италии.Чем севернее, тем проще относятся к вирусу. Австрия уже открыла небольшие магазины. 1 мая начнут работать парикмахерские и салоны красоты, вслед за ними школы.Так же свободно чувствует себя Швеция, Дания, Норвегия, там детские сады и школы уже открылись, Европа пытается анонсировать открыть границы, но кто и куда полетит этим летом – неизвестно. Пляжи не факт, что откроются, да и как расставлять шезлонги, никто не понимает – в Греции отказы на это лето — 75 процентов.Летальных исходов меньше не становится и заканчивается терпение – после Брюсселя вспыхнули протесты во Франции. Там, где карантин никто не отменял, полиция усиливает контроль – в Италии блок посты по-прежнему на каждой улицеВопросов про выход из карантина у итальянцев не меньше, чем было, когда в карантин отправлялись. Мобильное приложение, контролирующее передвижения и иммунитет, хорошо работало в Китае, но сработает ли в Европе, где очень болезненно относятся к запретам и ограничениям. Здесь очень опасаются, что личные данные миллионов итальянцев могут быть использованы в других целях.