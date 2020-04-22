Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер предложил объединить Ассоциацию теннисистов профессионалов и Женскую теннисную ассоциацию. По мнению Федерара и мужским, и женским теннисом должна заниматься одна организация.

Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер предложил объединить Ассоциацию теннисистов профессионалов и Женскую теннисную ассоциацию. По мнению Федерара и мужским, и женским теннисом должна заниматься одна организация.Как пояснил Федерер, речь не идет о слиянии соревнований. Роджер считает, что мужскому и женскому теннису нужна единая система управления и организация турниров.По мнению Федерера, нынешняя система неудобна для спортсменов и болельщиков. "Разные сайты, разные рейтинги, разные категории турниров. Сейчас настали трудные времена для тенниса, поэтому стоит объединить две слабеющие организации в одну сильные", приводит слова Федерера "Спорт-Экспресс".