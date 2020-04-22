Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо готов рассмотреть вариант с возвращением в Королевские гонки и стать пилотом итальянской команды Ferrari. В Скудерии он может сменить немца Себастьяна Феттеля.

Двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо готов рассмотреть вариант с возвращением в "Королевские гонки" и стать пилотом итальянской команды Ferrari. В "Скудерии" он может сменить немца Себастьяна Феттеля. Об этом сообщает F1-Insider.32-летний пилот из Германии накануне отказался подписывать новый контракт с командой на обновленных условиях. Боссы Ferrari предложили ему однолетнее соглашение с трехкратным понижением зарплаты, что Себастьян назвал "насмешкой".Алонсо ранее уже выступал за Ferrari с 2010 по 2014 год. За время своей карьеры в команде из Италии 38-летний испанец трижды становился вторым в общем зачете "Формулы 1". Помимо него в Ferrari сватают еще троих пилотов "Ф1".