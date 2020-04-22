Похоже, что карьера четырехкратного чемпиона мира в классе машин Формула-1 Себастьяна Феттеля в итальянской команде Ferrari подходит к концу. У немца заканчивается контракт в 2020 году и ему предложено новое однолетнее соглашение с понижением зарплаты на 70%. Скорее всего, пилот не согласится на столь унизительные условия.

Похоже, что карьера четырехкратного чемпиона мира в классе машин "Формула-1" Себастьяна Феттеля в итальянской команде Ferrari подходит к концу. У немца заканчивается контракт в 2020 году и ему предложено новое однолетнее соглашение с понижением зарплаты на 70%. Скорее всего, пилот не согласится на столь унизительные условия.Впрочем, Феттель сам виноват в ситуации. Чемпион, чьи победы в относительно далеком прошлом, в прошлом году был принципиально ничем не лучше своего напарника Шарля Леклера, при том, что зарплата немца 40 млн евро за сезон против 10 миллионов у француза. Поэтому, естественно, что Ferrari, предлагая Себастьяну 12 млн евро, просто выравнивает ставки.И, думается, что хотя Феттелю будет сложно найти другую команду даже с такой же зарплатой, он, скорее всего, гордо откажется продолжать сотрудничество со Скудерией. А по информации La Gazzetta dello Sport, в Ferrari специально пошли ва-банк в переговорах с немцем, поскольку за воротами "конюшни" стоит очередь из не менее классных пилотов.В числе самых очевидных вариантов австралиец Даниэль Риккардо из команды Renault, испанец Карлос Сайнс (McLaren) и итальянец Антонио Джовинацци (Alfa Romeo), чьи контракты также истекают в конце 2020 года. При этом замена Феттеля на одного из этих претендентов позволит "жеребцам из Маранелло" еще и сэкономить, поскольку у потенциальных новичков нет за спиной титулов и им можно будет предложить зарплату на уровне Леклера или даже чуть ниже.