Федрезерв не может печатать золото. С таким названием вышел свежий обзор от Bank of America, в котором аналитики призывают покупать драгоценный металл и повышают его целевую цену с 2000 до 3000 тысяч долларов за унцию.

Федрезерв не может печатать золото. С таким названием вышел свежий обзор от Bank of America, в котором аналитики призывают покупать драгоценный металл и повышают его целевую цену с 2000 до 3000 тысяч долларов за унцию.По мере того, как центральные банки наращивают свои балансы, а правительства раздувают дефициты бюджета, по мнению Bank of America, подрывается доверие к фиатным валютам и создаются условия для повышения спроса на золото. Правда, есть и факторы, которые будут препятствовать росту котировок. Прежде всего, это крепкий доллар, снижение волатильности на рынках и слабый спрос на ювелирные изделия со стороны Китая и Индии.Тем не менее, теперь даже Wall Street выступает за покупку драгоценного металла, хотя ранее от банков часто звучали совсем другие рекомендации, а золото они зачастую называли “варварской реликвией”, которая не может иметь ценности в 21 веке.Итак, какие же основные факторы говорят в пользу роста цен на драгметалл.За последние 15 месяцев, после того, как ФРС в начале 2019 года развернула свою политику в сторону смягчения, цены на золото продемонстрировали рост на 12%. В последнее время цены на золото продолжали демонстрировать уверенный рост, и доходность от вложений в него с начала года значительно превысила доходность от инвестиций в другие основные классы активов. Только долговые облигации и высокотехнологичные акции продемонстрировали сопоставимую производительность.Впрочем, этот путь не был легким и для золота. Когда в середине марта на рынке возникли серьезные проблемы с ликвидностью, контракты на “желтый металл” также накрыло волной продаж, правда, затем цены быстро восстановились.