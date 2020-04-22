Фьючерсы на американскую нефть сорта WTI выросли в цене на 30%, как показали данные торгов, передает РИА Новости.

Фьючерсы на американскую нефть сорта WTI выросли в цене на 30%, как показали данные торгов, передает РИА Новости.К 16:53 (мск) цены на нефть сорта WTI с поставкой в июне увеличились до 15,1 доллара за баррель, тогда как ранее она достигала показателя в 16,2 доллара за баррель.При этом североморская нефть сорта Brent с поставкой в июне увеличилась в цене на 11,59 процента, достигнув отметки в 21,57 доллара за баррель, тогда как ранее она ослабевала в цене ниже 16 долларов, что не отмечалось с декабря 1999 года.Министр энергетики России Александр Новак ранее заявил, что нефтяной рынок на данный момент крайне волатилен из-за падения спроса на фоне мер по борьбе с коронавирусом COVID-19, а также из-за постепенного затоваривания хранилищ и неопределенности сроков восстановления мировой экономики.При этом российский министр считает, что давление на рынок будет сохраняться до того времени, когда в мае начнет действовать соглашение стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи.