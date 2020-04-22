Германия первой из европейских стран возобновит прерванный пандемией коронавируса футбольный чемпионат. Матчи бундеслиги начнутся в мае.

Германия первой из европейских стран возобновит прерванный пандемией коронавируса футбольный чемпионат. Матчи бундеслиги начнутся в мае.Президент Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт заявил, что чемпионаты во всех лигах будут возобновлены в мае и закончатся к июлю. При этом встречи пройдут без зрителей, так как в Германии запрещены все массовые мероприятия.В первой бундеслиге сыграно 25 туров из 34. В первенстве лидирует мюнхенская "Бавария", набравшая 55 очков. 51 у дортмундской "Боруссии", 50 набрал "РБ Лейпциг".