Дом вверх дном — картина глиной и песком под авторством самой природы. Особенно эпично разрушения выглядят с высоты птичьего полёта. В деревни Верхние Новинки от впечатляющего пейзажа у жителей кругом голова, а что, если пойдёт дальше?

Дом вверх дном — картина глиной и песком под авторством самой природы. Особенно эпично разрушения выглядят с высоты птичьего полёта. В деревни Верхние Новинки от "впечатляющего" пейзажа у жителей кругом голова, а что, если пойдёт дальше?Вместо водички сейчас, здесь огромная масса глины. Дом Александра Шамаева стоит чуть выше места бедствия. Сам сход мужчина успел снять на смартфон. Происходило всё как замедленном кино. Только декорации и эмоции были настоящие.Обломки, деревья и электрические столбы потоком вынесло на береговую линию, к имуществу, точнее то, что от него осталось сейчас даже не подойти, опасно для жизни.Здесь на берегу вся картина бедствия в хронологическом порядке: первым пошел забор, он в воде оказался, затем теплица из поликарбоната, а те брёвна, это то, что осталось от дома, к лету здесь всё затопит водой, а разбирать завалы можно только, когда всё подсохнет.В деревне большинство – дачники, огородный сезон ещё не начался и только поэтому жертв удалось избежать.В постройках, оказавшихся в эпицентре сейсмической активности никого не было, а в единственном устоявшем — хозяйка успела выбежать, она же вызвала МЧС. Соседи рассказали, что женщина на свой страх и риск несколько разу возвращалась, чтобы забрать вещи.Если посмотреть на рельеф оголившегося склона – можно предположить, что форма и глубина лога, скосов формировались не один год и в случае сильных дождей – влага стекала именно по этому самому быстрому и короткому пути до водоёма.Специалистами предварительно установлено, что оползень мог произойти из-за переувлажнения почвы и грунтовых вод. Вероятность повторного обвала грунта сохранятся.