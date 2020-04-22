Покупка долга непосредственно у правительств стран еврозоны идет вразрез юридическому требованию проводить разумную бюджетную политику, сказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает Reuters.

Покупка долга непосредственно у правительств стран еврозоны идет вразрез юридическому требованию проводить разумную бюджетную политику, сказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает Reuters.Комментарии Лагард предполагают, что в отличие от некоторых других центральных банков, ЕЦБ не будет покупать облигации напрямую ни у национальных, ни у местных органов власти, оставаясь лишь покупателем на вторичном рынке, даже если регулятор потратит до 1,1 триллиона евро в этом году."Понятно, что договоры означают, что приобретение государственного долга на первичном рынке, то есть прямое финансирование правительств, подорвало бы способность поощрять такую дисциплинированную бюджетную политику", — сообщила Лагард в письме от 21 апреля.Обращаясь к другому члену Европарламента, Лагард добавила, что вопрос о так называемых вертолетных деньгах никогда не обсуждался советом управляющих ЕЦБ и поэтому у политиков нет официальной позиции по такому инструменту.