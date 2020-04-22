Глава Междуреченска Владимир Чернов в социальной сети опроверг сообщение о заражении врачей железнодорожной клиники коронавирусом. Об этом сообщает ГТРК Кузбасс.

Глава Междуреченска Владимир Чернов в социальной сети опроверг сообщение о заражении врачей железнодорожной клиники коронавирусом. Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс"."Железнодорожная больница работает в штатном режиме. Врачей с подтвержденным диагнозом COVID-19 там нет. Вчера в СМИ появилось письмо с указанием имен и фамилий якобы заболевших, из-за этого возникла паника. Людей из этого списка забросали неприятными вопросами. Прошу вас доверять только официальной информации!" — написал мэр Междуреченска.Также Владимир Чернов уточнил, что многие медики сейчас сдают анализы. "Двое человек подпали в разряд "сомнительных результатов". Они еще раз прошли тесты. В настоящий момент известно, что один из них отрицательный, второй будет готов в ближайшее время. В списках с подтверждённым коронавирусмо междуреченских врачей нет. В отношении письма, попавшего в сеть, начата служебная проверка", — добавил градоначальник.Напомним, сегодня еще у 11 жителей региона подтвердился диагноз COVID-19. Все сейчас изолированы и проходят курс лечения. Как сообщалось раньше, из-за угрозы распространения вируса в регионе усилили меры безопасности — на всех выездах установлены контрольно-пропускные пункты.