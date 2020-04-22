Действующие налоговые льготы в Ростовской области отменять не планируют. Об этом на прошедшем на брифинге рассказала министр финансов Дона Лилия Федотова, передает ГТРК Дон-ТР.

Действующие налоговые льготы в Ростовской области отменять не планируют. Об этом на прошедшем брифинге рассказала министр финансов Дона Лилия Федотова, передает ГТРК "Дон-ТР"."В этом году продолжит действовать принятый ранее режим льготного налогообложения. Льготы по налогу на имущество и прибыль предоставят на реализацию инвестпроектов. Ставка составит 10 процентов, по упрощенной системе. Отмена этих условий даже не может обсуждаться. Сейчас стоит вопрос только о расширении программы", — заявила Лилия Федотова.Также министр финансов рассказала о проекте поддержки бизнеса, внесенном на рассмотрение губернатором. Новом пакет мер предусматривает снижение налоговой ставки.