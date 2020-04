Одной из наиболее раздражающих особенностью голосовых ассистентов являются случайные срабатывания — когда помощник в смартфоне или умной колонке реагирует на слова, к нему не обращенные. Google начала решать эту проблему.

Одной из наиболее раздражающих особенностью голосовых ассистентов являются случайные срабатывания - когда помощник в смартфоне или "умной" колонке реагирует на слова, к нему не обращенные. Google начала решать эту проблему.В компании сообщили The Verge, что начинают постепенное развертывание новой функции, которая позволит отрегулировать чувствительность оборудованных Ассистентом Google устройств.Ранее о существовании новой функции сообщил главный редактор ресурса XDA Developers Мишааль Рахман. Ему удалось активировать ее, модифицировав код приложения Google Home.Finally, the Google Home app is about to add "Hey Google" sensitivity options for each Google Assistant device.https://t.co/a7R2pxLCLI pic.twitter.com/LJ6GpAj7CY- Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 21, 2020Опубликованные им в Twitter скриншоты демонстрируют функцию "Чувствительность Hey Google" со слайдером, позволяющим повышать или понижать порог срабатывания "Ассистента". О том, что такая функция будет разработана, в Google сообщили еще в сентябре прошлого года.